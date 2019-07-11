نتائج مباريات أمم أفريقيا اليوم وإعلان الاعتذار.. أبرز تريندات "جوجل"

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نتائج مباريات أمم افريقيا اليوم

اقتربت بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تحتضنها مصر حالياً من خط النهاية، حيث ستختتم فعاليات البطولة فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى.

وشهدت حتى الآن ظواهر ومفاجآت عديدة زاد منها إقامة النسخة بمشاركة 24 منتخباً، فضلاً عن إقامة فعالياتها فى الصيف للمرة الأولى.

وحتى نهاية دور الـ16 كانت المفاجأة الكبرى إقصاء منتخب مصر المنظم للبطولة، على يد منتخب جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى خروج منتخب المغرب أمام بنين، وأقيمت من بداية البطولة وحتى نهاية دور الـستة عشر، 44 مباراة، بواقع 36 فى دور المجموعات، و8 فى دور الـ16، وشهدت تلك المباريات تحقيق 31 انتصاراً، بينما حسم التعادل 13 مباراة.

أرقام وظواهر ومفاجآت منذ انطلاق أمم أفريقيا 2019 وحتى دور الـ16

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، أن رعاة البطولة مستمرون فى تقديم الهدايا للجماهير، كما اعتادوا منذ انطلاق البطولة، حيث ستشهد مباراتا اليوم بين تونس ومدغشقر، والجزائر وكوت ديفوار، توزيع الهدايا دون حدوث أى تغييرات.

وعلى جانب آخر، وجهت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان، نصيحة إلى الجماهير بتناول "العصائر والمياه"، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أن الملاعب مجهزة بكل الإسعافات الطبية، للحفاظ على سلامة الجماهير والأجهزة الفنية واللاعبين، فضلاً عن البعثات الإعلامية الموجودة لتغطية المباريات.

أمم أفريقيا 2019.. هدايا للجمهور.. وقدامى الفراعنة يتفوقون على أساطير أفريقيا

إعلان الاعتذار

"بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وأنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين""، كلمات إعلان جديد تداوله مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاعبي المنتخب المصري، بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16، تسبب في حملة من الهجوم عليهم.

ورغم ظهور عدد من لاعبي المنتخب في الإعلان، منهم أحمد المحمدي، ومحمود تريزيجيه، وطارق حامد، وأحمد حسن كوكا، وهم يقدمون اعتذارًا في شكل أغنية، إلا أن هذه الكلمات وهذا الاعتذار لم يكن كافيا، إذ أعرب عدد من جماهير الكرة المصرية وكذلك قطاع من الإعلاميين عن غضبهم الشديد، تجاه هؤلاء اللاعبين.

بالفيديو.. كشف حساب للاعبي "إعلان الاعتذار".. آسفين على إيه ولا إيه؟

بوابة الأزهر ترقيات

أعلنت بوابة الأزهر أسماء أكبر حركة ترقيات لمعلميه، والتي شملت ترقية 61570 معلمًا ومعلمةً بنسبة تصل إلى 40% من عدد المعلمين العاملين في الأزهر، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين.

وتضمن قرار الترقية الذي وقعه الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم.

بوابة الأزهر تنشر ترقيات المعلمين ببطاقة الرقم القومي