مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم غرب أسيوط

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 أشخاص بينهم والدي الطفل، في حادث تصادم توكتوك بموتوسيكل ودراجة على الطريق الدائري أمام موقف الشادر بحي غرب أسيوط.

وكان العميد حمدي هاشم، رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمورقسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بموتوسيكل ودراجة أمام موقف الشادر بدائرة القسم، أسفر عن مصر طفل وإصابة الآخرين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفل وإصابة والديه "مستقلي الموتوسيكل"، فضلًا عن إصابة صاحب الدراجة بكسر في الأنف والجمجمة.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير الموتوسيكل على الطريق، وكان يستقله موظف وزوجته وابنهم، فوجئ قائده بتوك توك يسير عكس الاتجاه فاختل توازنه ووقع الحادث واصطدم أيضا بدراجة بخارية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان العام، ومنها لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.