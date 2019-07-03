أصيب 6 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية البيضا، أسفر عن إصابة كلا من: "دينا إبراهيم محمد، وفاتن إبراهيم محمد، وملك إبراهيم محمد، ومحمود إبراهيم محمد، وإبراهيم محمد ابراهيم، ومها عبده أحمد"،

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.