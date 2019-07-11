أصدر المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريراً حول المؤشرات الاجمالية الكمية لنشاط التدريب والبحوث والاستشارات خلال الفترة من الأول من يوليو ٢٠١٨ وحتى ٢٠ يونيه ٢٠١٩.

وأشارت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلى أن خطة المعهد التدريبية تسير في خطي متسارعه مؤكدة علي حرص وزارة التخطيط والمعهد بصفته الذراع التدريبي للوزارة علي تنفيذ محور بناء القدرات بالشكل الأمثل من خلال توفير كافة الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس فقط الاكتفاء بتقديم البرامج التدريبية لهم بل وتقييم أدائهم قبل التعرض للبرنامج وبعده.

وأكدت شريفة شريف علي أنه وفقاً للمؤشرات التي جاءت ضمن تقرير المعهد حول نشاط التدريب فقد بلغ اجمالي عدد المتدربين خلال الفترة بلغ حوالي ١٣ ألف و٣١٦ متدرب فيما قدم المعهد حوالي ٣٧٨ برنامج تدريبي في تلك الفترة علي مدار ١٧٩٤ يوم تدريبي بإجمالي عدد ساعات بلغ ١٠٧٦٤ساعة تدريبية.

واستعرضت د/شريفة شريف عدد من المؤشرات الكمية لنشاط التدريب والبحوث والاستشارات وفقًا لنوعية البرامج من حيث برامج تدريب الإدارة العليا والادارة التنفيذية وكلًا من قيادات الصف الثاني والبرامج النوعية المتخصصة مشيرة إلي أن عدد المتدربين ضمن برامج تدريب الادارة العليا بلغ ٢٧٣٠ متدرب بإجمالي ٦٦ برنامج علي مدار ٣٢٥ يوم تدريبي بعدد ساعات ١٩٥٠ ساعة تدريبية فيما بلغ عدد المتدربين لبرامج تدريب الإدارة التنفيذية نحو ٥٦٢١ متدرب بإجمالي ١٧٧ برنامج علي مدار ٨٢٠ يوم بحوالي ٤٩٢٠ ساعة تدريبية.

وحول برامج تدريب قيادات الصف الثاني أوضحت شريفة شريف أن عدد المتدربين بلغ ٤٢٧٥ متدرب بإجمالي عدد برامج بلغ ١٠٩ برنامج علي مدار ٥٦٧ يوم ليبلغ عدد الساعات التدريبية لتلك البرامج حوالي ٣٤٠٢ ساعة لافته إلي وصول عدد المتدربين ضمن البرامج النوعية والمتخصصة إلي ٦٩٠ متدرب تم تقديم ٢٦ تدريب لهم علي مدار ٨٢ يوم تدريبي بإجمالي ٤٩٢ ساعة تدريبية.

وتناول تقرير المعهد القومي للإدارة أبرز البرامج التدريبية المقدمة لقيادات الإدارة العليا في الدولة وعلي رأسها برنامج وطني 2030،الدبلوم المهني لتحليل السياسات العامة، برنامج تطوير المهارات الإدارية للقيادات العليا الحكومية إلي جانب برنامج تأهيل وتطوير القيادات النسائية وورشة عمل حول التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتطوير الخدمات فضلاً عن برنامج الحكومة الالكترونية والتخطيط الاستراتيجي وورشة عمل استراتيجية الحكومة في العمل الحكومي كما ذكر التقرير منتدى التطوير المؤسسي وبرنامج التواصل الفعال للمديرين ورؤساء القطاعات.

وحول أبرز البرامج التدريبية المقدمة لقيادات الصف الثاني في الدولة تناول التقرير برامج اعداد القادة الاداريين والقيادة الفعالة وإدارة فريق العمل وإعداد مديري الإدارات فضلاً عن برنامج إدارة الازمات وبرنامج تأهيل وتطوير القيادات الوسطى وتنمية قدراتها الإدارية والتنفيذية وبرنامجي الموارد البشرية المتقدمة والطرق والأساليب المتقدمة لتقييم الأداء إضافة إلى عدد من ورش عمل الاستراتيجيات واستشراق المستقبل والحوكمة وأخري حول المفاهيم الاقتصادية واستخدام التحليل الاقتصادي للموارد.

كما لفت التقرير إلي أبرز البرامج التدريبية المقدمة للمستوى التنفيذي في الدولة والتي تضمنت برامج إدارة الوقت وضغوط العمل والحوكمة والمراجعة الداخلية والمفاهيم المستحدثة في الإدارة إضافة إلى برامج كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية ،تطوير المهارات المالية والرقابية للعاملين في القطاعات المالية كما تضمنت برامج المستوي التنفيذي وفقاً للتقرير برامج تطور أساليب التعاقدات وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 وإدارة الجودة في الرعاية الصحية وبرنامجي تأهيل الخريجين المتميزين للالتحاق بالقطاع الحكومي والطرق والأساليب المتقدمة لزيادة كفاءة وفعالية الأداء في الوحدات الحكومية فضلاً عن ورشة العمل حول كيفية التعامل مع العملاء وتحسين الخدمات المقدمة.

وجاءت أبرز البرامج التدريبية النوعية والمتخصصة المقدمة وفقاً لتقرير المعهد القومي للإدارة خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ إلي ٢٠ يونيه ٢٠١٩ تتضمن برنامج الشهادة الاحترافية المعتمدة في مؤشرات الأداء الرئيسية Certified KPI'S Professional وبرنامج إدارة المشروعات بشكل احترافي (PMP) فضلاً عن برامج تأهيل وتطوير القيادات النسائية ،استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،إدارة وتشغيل المناطق الحرة ، التواصل الفعال ،استخدام النظام المميكن لتسجيل المرضى المترددين بمستشفيات الدولة ، بناء فرق العمل ومهارات التفاوض إلي جانب ورشة عمل عن أساليب وطرق الإصلاح الإداري وندوة اليوم العالمي لذوي الاعاقة