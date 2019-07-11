أسقط اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الجنسية المصرية عن 22 مواطنا بعد تجنسهم بجنسيات أجنبية.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1024 وجاءت تفاصيله كالتالي: