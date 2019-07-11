نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية خاصة الأمصال المضادة لمرض السعار.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية.

وشددت وزارة الصحة على سلامة وجودة جميع الأمصال الطبية المتواجدة بكل المستشفيات وحصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

"الصحة": المخزون الاستراتيجي للأمصال مطمئن.. ويكفي 3 أشهر

وأكدت الوزارة على أن جميع الطعوم والأمصال التي يتم توريدها للوزارة يتم تحليلها بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية بمصر والإفراج من الصيدلة، مبينا أن جميع العاملين في مجال التطعيمات مدربون على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم، مضيفةً أنه يتم المتابعة والإشراف من قبل جميع المستويات (وزارة-مديريات الشئون الصحية) على سلامة حفظ الطعوم والأمصال بأماكن تقديم الخدمة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى إجرائها عملية فحص ورقابة مستمرة للأمصال بكل المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مُضيفةً أن المخزون الاستراتيجي لهذه الأمصال مطمئن ويكفى حتى 3 أشهر.

وناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين، مبنية أنه للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 25354150/02.