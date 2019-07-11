افتتح، اليوم، الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات، المؤتمر الدولي السادس عن الصحة النفسية والتنمية المجتمعية، الذي ينظمة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد "عبد الحميد"، أن هذا المؤتمر يلقي الضوء على أهمية الصحة النفسية في تنمية المجتمع، وهذا هو الدور المنشود للجامعات في ربط خدمة المجتمع بالأبحاث العلمية التي تقدم نتائج وتوصيات تطبق على أرض الواقع وتعمل على تنمية وتطوير المجتمع.

وأشارت "شلبي"، إلى أهمية الصحة النفسية للمجتمع وتأثيرها البالغ والمباشر على الإنتاج وتقدم المجتمع، لافتة أن المؤتمر يزخر بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في مجال الصحة النفسية من مختلف الجامعات المصرية، وكذلك باحثين من مختلف الدول العربية من سوريا والمملكة العربية السعودية وفلسطين.

وتناقش جلسات المؤتمر رفع مستوى كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية وتوفير مناخ لتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الباحثين والممارسين في هذا المجال، كما تستعرض أحدث التطورات والممارسات العالمية في مجال التشخيص والتأهيل والعلاج في مجال الصحة النفسية.

واستعرضت الدكتورة مي حلمي وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسات المؤتمر الـ6 التي تتناول العديد من المحاو من بينها: الصحة النفسية من المنظور التربوي والمجتمعي والصحة النفسية من الطفولة إلى الشيخوخة.

وتابعت، كما يناقش المؤتمر الصحة النفسية للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والصحة النفسية وقضايا الإدمان والأطفال المهمشة من الأطفال المشردة والمتسولين والمشردين والملاجئ والأطفال المُساء معاملتهم.

وأوضحت أنه يقام على هامش المؤتمر ورشتين عمل بعنوان "التربية الإيجابية رؤية وتحديات" و"علم النفس الإيجابي" برنامج اكتشاف الشخصية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرم المنظمون للمؤتمر.