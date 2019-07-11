قررت نيابة سفاجا، حبس الموظف "ع. د" عامل بمكتب تأمينات سفاجا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 107 آلاف جنيه من داخل خزينة مكتب تأمينات سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

واعترف "ع. د" موظف بمكتب تأمينات سفاجا بقسم الخدمات المعاونة "عامل" أمام تحقيقات نيابة سفاجا، بارتكاب الواقعة، عقب استيلائه على مفتاح الخزينة من مكتب الموظف المختص وسرقة مبلغ مالي وقدره 107 آلاف جنيه من داخل الخزينة بالمكتب.

وذكر المتهم أنه وجد مبلغ 400 ألف جنيه وسرق المبلغ المذكور وترك باقي المبلغ، وصرف 25 ألف جنيه اشترى بهم أجهزة كهربائية من أحد المحلات المشهورة بمدينة الغردقة وجرى ضبط مبلغ (82 ألف جنيه) بحوزته وأنفق باقي المبلغ في سداد مديونيات عليه.

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر، إخطارا من قسم شرطة سفاجا، يفيد بتلقي بلاغ من مدير المكتب باكتشاف سرقة مبلغ مالي وقدره 107 آلاف جنيه من داخل خزينة المكتب من إجمالي مبلغ 400 ألف جنيه هي خاصة بأموال المعاشات.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، وتبين سلامة جميع منافذ المكتب وعدم وجود آثار عنف وعدم وجود بعثرة بمحتويات المكتب وبسؤال الموظف المختص أفاد بإيداع مبلغ مالي وقدره (400 ألف جنيه) داخل الخزينة بمعرفة اللجنة المختصة، وعقب فتح الخزينة بمعرفة ذات اللجنة اكتشفوا سرقة مبلغ 107 آلاف جنيه من إجمالي المبلغ المودع.

وتوصل فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خدمات بمكتب التأمينات – مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، عقب استيلائه على مفتاح الخزينة من مكتب الموظف المختص وسرقة المبلغ المالي.

وجرى بإرشاده ضبط مبلغ 82 ألف جنيه، وأضاف أنه أنفق باقي المبلغ لسداد أقساط ومديونيات عليه وشراء أجهزة كهربائية جرى ضبطها بمنزله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.