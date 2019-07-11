اندلع حريق كبير، اليوم، في محطة الطاقة الحرارية "سيفيرنايا" الواقعة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتشير المعلومات الأولية وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية ومنها وكالة "تاس"، إلى أن الحريق قد يكون ناجما عن انفجار، في حين ذكر شهود عيان أنهم رأوا ألسنة من اللهب يصل ارتفاعها إلى ما يقارب الـ50 مترا.

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية قطارا خاصا للمشاركة في عملية إطفاء الحريق، كما لا يستبعد استخدام طائرات في العملية.

وتعد سيفيرنايا محطة مشتركة لتوليد الطاقة والكهرباء وتقع في إحدى القرى بمقاطعة موسكو ، روسيا وتملكها وتشغلها شركة موسنيرجو.

وتوفر المحطة الحرارة والطاقة لمدينة ميوتيسشي، وكذلك المناطق الإدارية الشمالية والشرقية في موسكو.

ودشنت المحطة "سيفيرنايا" في عام 1992، حيث تبلغ قدرة توليدها الإجمالية للكهرباء 1060 ميجاواط، حيث اتخذ قرار بناء محطة توليد الكهرباء في الثمانينات من القرن الماضي، وبسبب معارضة السكان المحليين تم تأجيل البناء.

وتضم المحطة أربع وحدات، حيث أصبحت الوحدة الأولى في الخدمة عام 1996، والوحدة الثانية في عام 1998، وأضيفت الوحدة الثالثة في عام 2007 والوحدة الرابعة في عام 2008.

من جهتها، أفادت خدمة الطوارئ المحلية، بإصابة 11 شخصا على الأقل بجروح مختلفة جراء الحريق، مضيفة أن مساحة الحريق تتجاوز حاليا 800 متر مربع.