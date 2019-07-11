عبدالعال يبحث عن النواب "المزوغين" لتمرير المشروعات

أبدى الدكتور علي عبدالعال، غضبه من استمرار تجاهل أعضاء البرلمان، حضور الجلسة العامة اليوم، المخصصة لتمرير بعض مشروعات القوانين التي تحتاج موافقة ثلثي الأعضاء.

وتساءل عبدالعال، غاضبًا: "مش عارف الأعضاء راحوا فين، دول موجودين في المجلس، أرجو فض اجتماعات اللجان والحضور إلى القاعة فورًا للتصويت".

ودعا عبدالعال النواب الموجودين خارج القاعة، أكثر من مرة، للدخول للمشاركة في أعمال الجلسة العامة، متابعًا: "النواب اللي في البهو الفرعوني، برجاء الحضور إلى القاعة".

واضطر رئيس البرلمان، لوقف الجلسة العامة لعدة دقائق لحين اكتمال النصاب، وبعد مرور الوقت قرر عبدالعال تأجيل الموافقة على القوانين مؤقتًا، ومناقشة بعض الاتفاقات التى لا يتطلب تمريرها موافقة الثلثين.