جددت محكمة إيتاي البارود الجزئية بالبحيرة، اليوم، حبس المتهم بقتل ربة منزل لرفضها الزواج منه منذ عامين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن في البحيرة، كشفت غموض العثور على جثة ربة منزل مقيدة داخل منزلها بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، وضبط مرتكب الجريمة، بعد أن تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بالعثور على جثة ربة منزل تدعى "م. ل. ح" 21 عامًا، وبها عدة طعنات بالصدر والبطن، داخل منزل زوجها.

انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث إيتاي البارود، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة، وجود جثة المجني عليها بإحدى حجرات المنزل مكبلة اليدين والقدمين وبها عدة طعنات بالصدر والبطن، كما تبين وجود طفلها الرضيع بجوارها على قيد الحياة، وجرى إخطار النيابة التي انتقلت لمكان الواقعة، وأمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان الأداة المستخدمة في الحادث.

وشكل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبه والأداة المستخدمة، لتقديمه إلى المحاكمة وتوصلت جهوده إلى أن مرتكب الجريمة يدعى "ص. م. ص"، وهو من شباب عائلة المجني عليها، حيث استغل سفر زوجها إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية، وتبين من عمليات الفحص والمعاينة، ترك المتهم لحذائه "الشبشب" في مكان الجريمة، أثناء فراره عقب تجمع الأهالي.

وقال المتهم في اعترافاته: "قيدت المجني عليها بالحبال انتقاما منها لرفضها الزواج بي عقب التقدم لها منذ عامين، وأثناء محاولتها الهرب وخوفا من افتضاح أمري قتلتها".

وحرر عن ذلك المحضر اللازم إداري مركز شرطة إيتاي البارود، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.