أغلقت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة ومنصب النقيب، بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية، وفقا لنصوص القانون.

هاني شاكر ومصطفى كامل يترشحان على مقعد نقيب الموسيقيين

وتقدم الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، بأوراقهما على مقعد نقيب الموسيقيين.

كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة 46 عضوًا وهم، "مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكري عبدالله، داواد محمد سمير جميعي، علي عبدالحليم علي عبدالسلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبدالله أحمد محمد، وليد أحمد عبدالغفار علام، محمد حسن عواد، أحمد العيسوي ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبدالله فرج عبد الحليم، حلمي محمد علي عبدالباقي، مصطفي محمد السيد خليل الجندي، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبدالله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولي، خالد عبدالمنعم طه، أيمن أمين عبداللطيف، عدلي ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحي علي السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى علي بيومي، منصور محمد كمال بيومي، محمد السيد محمد طنطاوي، أحمد محمد محمد أبوالمجد، وفا حسين وفا علي، محمود عبدالفتاح محمد الطيب، محمد أبواليزيد الغنيمي، أشرف عبدالحميد أحمد السعداوي، شريف علي حمدي، أحمد رمضان أحمد شعبان، خالد محمد بيومي السيد، منال إسماعيل الغرباوي، عبدالحكيم عبدالغني محمود أحمد، جميل محمد الشرقاوي، هشام زكي بلح".

46 يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة.. وتلقي الطعون 16 يوليو

ومن المقرر فتح باب التنازلات والتراجع عن الترشيح خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو، ليتم تلقي الطعون في الفترة من 16 إلى 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية لخوض الانتخابات يوم السبت 20 يوليو، تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 30 يوليو، والإعادة يوم الثلاثاء 6 أغسطس.