أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الوضع في منطقة مضيق هرمز، أصبح يتطور بسيناريو دراماتيكي يجب منع تصعيده، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أعلن أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران، وأنهم أصبحوا يشعرون بالقلق تجاه قيام إيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

ودعت إيران إلى عدم التصعيد، كما أننا سنبحث أي طلب أمريكي بتقديم الدعم لواشنطن في الشرق الأوسط، وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا، أمس، بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، صباح اليوم، إلى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران، بريطانيا، بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.