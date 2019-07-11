شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، مطالبات من الدكتور علي عبد العال، بضرورة التزام النواب بالجلوس في مقاعدهم، حتى يتمكن من الموافقة على عددٍ من القوانين المهمة.

وطالب عبد العال رئيس نادي الزمالك، بضرورة الجلوس في مقعده، قائلا: "حرام عليك يا مرتضى أرجو منك الالتزام داخل قاعة المجلس".

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب رئيس نادي الزمالك، بترك مقاعد الوزراء المخصصة لهم بالجلسة العامة، بعد إصرار الأخير على الجلوس بها باستمرار، رغم التحذير المتكرر من رئيس مجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي.