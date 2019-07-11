أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء الذين يستفيدون من الغاز بالمنازل على مستوى المحافظة وصل إلى 233 ألفا و540 عميلاً منزلياً.

وقال تقرير للشركة تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن جهود الشركة المنفذة خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 1132 عميل منزلي بقري تلة والبرجاية وبني أحمد بمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 116 ألف و427 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 40799 عميل بمدينة بني مزار، و15577عميل بمدينة مطاي، و17648عميل بمدينة أبوقرقاص، و21293 عميل بمدينة سمالوط، و21796 عميل بمدينة مغاغة، بالإضافة إلى التعاقد مع 3 عملاء تجاريين بمركزى المنيا وسمالوط.

وأشار التقرير إلى أنه بمدينة ملوي جارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع (5و6) والتركيبات بقطاع 6 والرفع المساحي لقطاع 2 وتنفيذ تصميم قطاع 4 و استكمال الأعمال المدنية لمحطة تخفيض الضغط بالمدينة، وجاري حالياً تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بقطاع ( 15 و16 و17 ) بقرية القيس ببنى مزار وكذلك في مدينة مغاغة بقطاعات(2، 6، 7، 8) ، وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط والبدء في التعاقدات بقطاع 7 بمدينة سمالوط شرق الإبراهيمية، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بقرية البرجاية مدينة المنيا.

وأوضح التقرير فيما يخص مركز مطاي أنه يتم استكمال تنفيذ التوصيلات لعمارات الاسكان الاجتماعي وجارى تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات بمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بالحي الأول بمدينة المنيا الجديدة، والتعاقد مع 170 عميلاً بالمنيا الجديدة، والانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الثاني والثالث والرابع والخامس بنسبة تنفيذ تتراوح مابين85 الى 95% .