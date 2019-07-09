فتاة عزباء عمرها لم يتجاوز العقد الثالث من عمرها، رحلت أمها قبل سنوات وتركتها تعانى بؤس اليتم، خاصة بعد زواج الأب من سيدة أخرى، وحينما طالبت بحقها من ميراث والدتها، حبسها الأب بمعاونة أبناء خالها داخل غرفة مظلمة وكبلوها بالسلاسل والأقفال الحديدية لمدة شهرين، وعندما شعر الجيران باختفائها ارتابوا فى الأمر حتى تبين لهم أنها حبيسة ومقيدة بالأغلال داخل منزلها، فأبلغوا مركز الشرطة الذى حرك قوة لفك أسر الفتاة وتحريرها.

اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرمواس، جنوب المحافظة، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة «البرج» بالمدينة، بحبس فتاة فى العقد الثالث من عمرها، وتقييدها بالسلاسل داخل منزلها، فانتقل المقدم محمد الدورى، رئيس مباحث مركز ديرمواس، إلى مكان البلاغ وعثر على فتاة تدعى «نورا. ع. م» 30 عاماً، بدون عمل، مقيدة بسلاسل وأقفال حديدية داخل غرفة مظلمة بمنزلها، فى حالة إعياء شديدة وتوجد آثار تورمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وعقب تحريرها استدعت الشرطة سيارة الإسعاف وجرى نقلها للمستشفى العام، فتقرر احتجازها بالمستشفى حتى تماثلت للشفاء، وتحرر محضر بالواقعة داخل نقطة شرطة المستشفى.

التحريات والتحقيقات: الجيران كشفوا الواقعة بعد تغيب الفتاة شهرين.. والنيابة تقرر حبس الأب وأبناء خالها

وأفادت التحريات الأولية التى جرت بإشراف العميد مجدى سالم، مدير المباحث الجنائية، أن المجنى عليها تعرضت لاعتداء من جانب والدها وأبناء خالها بسبب خلاف على تقسيم الميراث الخاص بوالدتها المتوفاة، وكشفت التحريات أن المجنى عليها طالبت والدها وأبناء خالها بنصيبها من ميراث أمها التى توفيت قبل أعوام، وتزوج والدها من أخرى، إلا أنهم رفضوا وحاولوا الضغط عليها حتى لا تطالب بنصيبها «نصف فدان زراعى يقدر سعره بنحو 400 ألف جنيه» وحينما أصرت على حقها قيدوها بالسلاسل والأقفال الحديدية، واحتجزوها داخل غرفة مظلمة بالمنزل لمدة شهرين. تم ضبط الأب «ع. م»، وأبناء الخال «م. ا» و«ح. ا» وقررت النيابة حبسهم.