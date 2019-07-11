مغربي "الكاميرا الخفية" بشوارع المحروسة لـ"الوطن": شهامة المصريين مبهرة

مقطع فيديو لم يتجاوز الـ10 دقائق فقط من الزمن، لخص أخلاق شعب بأكمله، تجلت فيه أشكال مختلفة للكرم وحسن الضيافة ومساعدة المحتاج دون مقابل، أراد القائمون على إعداده توثيق ما يسمعونه عن أم الدنيا وأهلها بأنفسهم، ليتفاجئوا بما هو أفضل وأكثر جمالا من المتداول عنهم في روايات الزائرين لها عبر العصور.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أحد الشباب المغربي تائها في شوارع العاصمة ينتظر من يساعده من المارة، حيث جاء لتشجيع منتخب بلاده، وضل الطريق وضاعت أوراقه ونقوده ولا يعرف شئ في البلد طالبا منهم المساعدة، فتسابق المارة من المصريين في مساعدته بكافة الطرق، منهم من عرض عليه شراء الطعام ومنهم من أعطى له مالا دون سابق معرفة معه، وتبين لاحقا أن هذا الشاب المغربي لم يكن تائها بالفعل وإنما ادعى ذلك، ليختبر المصريين ويتعرف على رد فعلهم مع الغريب الذي جاء إلى بلدهم حتى أدهشوه بشهامتهم.

الشاب المغربي: صورنا الفجر والمصريين أبهروني بشهامتهم

"الوطن" تواصلت مع الشاب المغربي الذي ظهر في الفيديو للتعرف على تفاصيل تصويره ودوافعه للقيام بهذا العمل، وتبين أنه محرر صحفي يدعى "علاء محمد الصنوبري" في برنامج التجربة الاجتماعية "reaction "ريأكشن" بقناة "شوف تي في" "chouf TV" وهي أول قناة إلكترونية في المغرب.

وترجع الفكرة إلى رئيسة تحرير البرنامج منال غطاس، ومدير القناة إدريس شحتان، حيث أرادوا اختبار ردود أفعال الشعب المصري مع المغربي التائه في بلادهم خلال فترة بطولة أمم أفريقيا.

بمساعدة صديقه المصري"محمد مجدي"، الذي اصطحبه في سيارته، تنقل الصحفي المغربي في ساعة متأخرة من الليل في حي المعادي بالقاهرة وعدد من الشوارع المجاورة له، وحسب روايته، بدأ التصوير من العاشرة ليلا حتى الرابعة من فجر اليوم التالي، ورغم تأخر الوقت إلا أن المارة في الشوارع لم يتوانى أحدهم في تقديم المساعدة له، حسب قوله.

كما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره على طريقة برنامج "الكاميرا الخفية" الشهير، فإن شهامة الشباب المصري مع "الصنوبري" وصلت إلى أن عرض عليه أحدهم المبيت في بيته حتى الصباح، ومن بين العروض الكثيرة تأثر الصحفي المغربي بموقف الشاب الذي أصر على أن يشتري له أكل من أحد المطاعم الفاخرة، وحسب تعبيره،"قولتله إنه مكان غالي عليك قالي ياعم مفيش حاجة تغلى عليك".

"كل الردود كانت مؤثرة جدا وأبهروني المصريين بشهامتهم"، استكمل الصحفي المغربي حديثه عن الفيديو المثير للجدل، مؤكدا أنه لايزال على تواصل عبر الإنترنت مع أحد الشباب المصري الذي تعرف عليهم وقت التصوير وذلك بعد أن اكتشفوا حقيقة الأمر.