قال السيناريست حمدي يوسف، إنه بصدد التحضير لمسرحية جديدة من تأليفه، ويعود من خلالها للتعاون مع النجم هاني رمزي، الذي قدم له من قبل مسلسلي "عريس ديلفري" و"ابن النظام". مشيراً إلى أن المسرحية تدور في إطار كوميدي استعراضي، ولم يستقر بعد على الاسم النهائي لها.

وأضاف يوسف في بيان، أن العمل سيضم نخبة من نجوم الكوميديا، منهم الفنان أحمد بدير، بجانب بعض نجوم الغناء، وأنه جاري التعاقد مع شاعر غنائي وملحن لعمل الاستعراضات المناسبة لأحداث المسرحية.

وأوضح أنه يسعى من خلال هذا العمل لإعادة المسرح الكوميدي الاستعراضي إلى أزهى عصوره، وأنه سيعلن قريباً عن تفاصيل أخرى خاصة بالعمل الذي يأمل أن ينال إعجاب الجمهور.

وكانت آخر مسرحيات هاني رمزي "كده أوكيه" عام 2003، وشاركه فى بطولتها كل من أحمد السقا، وشريف منير، ومنى زكي، وياسمين عبد العزيز.