قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عقب نجاته من محاولة اغتيال، إن هجوم بنغازي يحمل بصمات التنظيمات الإرهابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته "إكسترا نيوز"، أن الفوضى عمت المكان عقب التفجير الذي استهدف جنازة قائد سابق بالقوات الخاصة.

وتابع المسماري، أن هناك خونة في بنغازي يتلقون أموالا ضخمة للقيام بعمليات إرهابية ضد الليبيين، متهما رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتوزيع أموال فاسدة ساعدت الإرهابيين.

وحمل تركيا مسؤولية التفجير، معتبرا أن الحرب التي يقودها الجيش الليبي على الإرهاب في طرابلس شرعية، مؤكدا أنه لا فرق بين التنظيمات المتطرفة في طرابلس والقاعدة وداعش.

واستطرد أن المعركة لم تنته ولن تنتهي إلا بعد انتهاء كل الإرهابيين، مشيرا إلى أن هذه نتيجة تسليم المجتمع الدولي ليبيا إلى إرهابيين.

وقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرون، الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.