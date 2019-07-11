عاجل.. حبس ممرضة "بتر العضو الذكري" لطفل ببنها 4 أيام

أمرت نيابة مركز قليوب، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس الممرضة بالمركز الطبي بمنطاي "ك. س."، 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر إتهام والد طفل عمره شهر لها بالإهمال الطبي، ما تسبب في بتر عضو نجله الذكري، بعد إجراء جراحة ختان خاطئة له.

استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، المهندس أشرف حلمي، اليوم، التي قال فيها إنه حضر إلى المركز الطبي بمنطاي في شبرا الخيمة لتطعيم نجله، وبصحبته جارة وقريبة له، وبعد الانتهاء من التطعيم أشارتا عليه بإجراء عملية ختان للطفل، استغلالا لفرصة تواجده معهما، فوافق الوالد وطلب من العاملين بالمركز أن يختن نجله، فأشاروا عليه بالتوجه للممرضة المتهمة، التي تعمل ممرضة وهو لا يعلم ذلك.

وأضاف ولي أمر الطفل، أن الممرضة أجرت العملية للطفل داخل غرفة مكتوب عليها طوارئ، وبعد إجراء عملية الختان رأي أنها ربطت العضو الذكري بشكل مبالغ فيه، لكنها طمأنته وطلبت منه 150 جنيها ودفعها دون إيصال وانصرف.

وأردف أنه لاحظ تألم نجله الشديد، فهاتف الممرضة فطلبت منه الحضور للمركز للغيار على الجرح، وبالفعل حضر ووجد أن عضو نجله التناسلي متورم، فقالت إنها أعطته عقارا لعلاج التورم داخل غرفة للتطعيمات بالمركز الطبي، واستمر الطفل يتألم لأكثر من 10 أيام واستمر الأب في ذهابه إلى الأطباء، غير أنه وصل لمستشفى معهد ناصر، وقال الأطباء للوالد، إن نجله في حالة سيئة ويحتاج لبتر العضو الذكري لانسداد مجرى البول.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، من "أشرف حلمي"، 39 عاما، يقطن بمنطقة منطي بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله "محمد" البالغ من العمر شهرا أثناء إعطائه تطعيمه الشهري عملية ختان داخل إحدى المراكز الطبية.

وفوجئ بأن ممرضة هي من أجرت العملية لنجله، وأجرتها بطريقة خاطئة، ما تسبب للطفل في مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول، وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر، وأوضح الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وأن هناك غرغرينة وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته.

حرر الأب محضرا بمركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019، وتولت النيابة التحقيقات.