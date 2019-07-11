الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية سيبدأ من السبت المقبل

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن تحسن الأحوال الجوية سيبدأ من السبت المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" الذي تقدمه الإعلامية نيفين سليم على شاشة "المحور"، أن درجات الحرارة ستنخفض 3 درجات ابتداء من السبت، لكن الأهم أن الانخفاض سيكون في نسب الرطوبة التي ستصل إلى 70% بدلا من 80%، اليوم، وسنشعر بالتحسن يومي السبت والأحد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا أشار إلى أن السواحل الشمالية ستتراوح درجات الحرارة فيها بين 31 درجة و32 درجة، والقاهرة تتراوح بين 39 درجة و40 درجة، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة تسجل 40 درجة، وشمال الصعيد يتراوح بين 41 درجة و42 درجة، وجنوب الصعيد يتراوح بين 43 درجة و44 درجة.

وتابع أن التنسيق قائم بين الهيئة وجميع المحافظات والجهات لإمداداهم بالمعلومات، وشدد على عدم التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة، وفي حالة الضرورة يجب أن حمل واقيا للرأس، والإكثار من تناول السوائل، وخاصة المياه، وأن على المتواجدين على البلاجات عدم نزول البحر في هذه الفترة.

وشدد على عدم ترك علب الكانز أو البرفانات أو المعطر أثناء ترك السيارة في فترة الظهيرة لأن الحراة تزداد داخل السيارة و"ممكن يحصلها انفجار وتؤدي إلى أضرار جسيمة".