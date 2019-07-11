قال السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه، إن بلاده تمتلك خبرة كبيرة في مجال النقل ستهديها إلى مصر، خاصة في ظل وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القطاع ضمن أولوياته.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده داخل القنصلية الفرنسية، اليوم الخميس، على هامش الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي،: "نهدي لمصر في قطاع النقل تعاونا كبيرا، وعرضنا المشاركة في هذا المجال بعد اهتمام القيادة السياسية، خاصة وأن فرنسا تمتلك الكفاءة والخبرة والتمويل اللازم".

وأكد أن هناك مشاريعا سيتم إنجازها في أسرع وقت، وأخرى قابلة للتعديل منها خطوط الترام التي ستشهد تجديدا، ومستعدون لتمويل هذا التعديل، ولأي مساعدة لتطوير شبكة المواصلات في الإسكندرية.

وأوضح أن خطوط المشاريع الجديدة، تتمثل في خط قطار ما بين المنصورة والقاهرة، والقطار السريع بين العين السخنة والعلمين.