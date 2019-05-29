استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء السيد/ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء بحث آليات التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وخاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والاستشعار عن بعد.

و أكد الوزير علي أن مصر لديها برنامج متكامل للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء و الاستشعار عن بعد، بدءًا من إنشاء مدينة الفضاء، وتأسيس وكالة الفضاء المصرية، وإصدار قانون الفضاء وتشكيل مجلس إدارة هيئة الفضاء، وانتهاء بحصول مصر على استضافة وكالة الفضاء الإفريقية .

وأشار الوزير إلي أن مصر تتطلع لتحقيق أقصى استفادة في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في القارة الإفريقية، وتوظيفها لخدمة أغراض التنمية داخل القارة.

وفي هذا الإطار تسعي لعقد شراكات تعاون مع الدول المتميزة في هذا المجال، ومنها الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، وخاصة في تجربة التعاون في إطلاق قمر النايلسات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية التعاون المشترك فى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية.

وبحث الطرفان إمكانية عقد اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لأبحاث الفضاء في فرنسا، ووكالة الفضاء المصرية لتأسيس مركز متخصص لتكنولوجيا الفضاء، وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى تصميم وتصنيع مكونات القمر الصناعي بالكامل.

وكذلك يشمل الاتفاق إطلاق برامج تدريبية، وبرامج محاكاة، وتقديم المساعدة الفنية لفريق العمل الخاص بوكالتي الفضاء المصرية والافريقية.

ومن جانبه أكد السفير الفرنسي استعداد فرنسا لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر، ومنها لكافة الدول الإفريقية، مشيرا لدور مصر الكبير في خدمة قضايا التنمية في إفريقيا، لافتًا إلى أن استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية ستسهم في نقل خبراتها في مجال الفضاء لباقي دول القارة.

وعلى جانب آخر تناول اللقاء بحث الإجراءات التنفيذية لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، من حيث التجهيزات العلمية والإدارية.

حضر اللقاء د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، د. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. إسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، و د.محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.