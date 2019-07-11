قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه صفعة مهينة لأمير قطر تميم بن حمد، خلال لقائهما الأخير في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن تميم كان متجهًا إلى واشنطن بغرض الاستعراض والتقاط الصور مع ترامب، لكن الأخير قرر أن يفضح قطر والمبالغ التي دفعتها لتوسيع قاعدة العيديد العسكرية بحوالي 8 مليار دولار.

وتابع أن قاعدة العيديد العسكرية الأمريكية بقطر بمثابة احتلال، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة القطرية دائمًا ما تدعي أن الأنظمة العربية تدعم الولايات المتحدة بالمال على حساب الشعوب.

وواصل: "تميم قال إن هناك قيم مشتركة بين أمريكا وقطر، وأنا أتساءل عن هذه القيم، هل تؤيد قطر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟، وهل تشارك قطر الولايات المتحدة في تصفية القضية الفلسطينية؟".