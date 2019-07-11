"الشكاوى الحكومية": إنشاء وزارة السعادة في مصر قريبا

أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنشاء وزارة السعادة في مصر قريبًا، مشددًا على أن ما يشغل الحكومة تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزتها المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن السعادة ستكون ملموسة في تعامل المواطنين مع كل المؤسسات الحكومية.

وأضاف "الرفاعي" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الواقع المصري بات يشهد مصطلحات كـ"التميز"، و"جائزة التميز"، لافتًا إلى أن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر.

وتابع: "نتوقع أن تكون هناك تغذية مرتدة جيدة للمواطن تجاه كل الخدمات الحكومية التي يحصل عليها، سواء ما يتعلق بجودة الخدمة أو مدى إتاحتها، أو ما إذا كان المكان الذي قُدم له الخدمة فيه مناسبًا له، أو طريقة مقابلة الموظف له، كأن يقابله بابتسامة، حيث يستطيع توصيل صوته بمنتهى السرعة ويتم الاستجابة له بالشكل اللائق سريعًا".