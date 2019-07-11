"العربية للطيران المدني" تشكر مصر على استضافة دورة "الضبطية القضائية"

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية، التي نظمتها المنظمة العربية للطيران المدني، حول حق الضبطية القضائية لمفتشي الطيران المدني، والتي انعقدت بالقاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو الجاري، بحضور ممثلي سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها العراقية.

وناقشت الدورة، على مدار أيام الانعقاد، المفاهيم الدقيقة والمعرفة القانونية لحقوق الضبطية القضائية ومفتشي الطيران، وعرض المشكلات والمواقف التي يتعرضون لها على متن الطائرات، وكيفية التعامل معها في أطر قانونية.

مدير المنظمة: النقل الجوي يواجه ضغوطا وتحديات كبيرة

وتقدم المهندس عبدالنبي منار المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، بالشكر لسلطة الطيران المدني المصري، التي مثلها كابتن خالد عبدالمنعم نائب رئيس السلطة، على الدعم المقدم باستضافة هذه الدورة التدريبية في إطار بناء القدرات.

وقال المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، إن النقل الجوي يواجه ضغوطا وتحديات كبيرة، وهو فرصة للتعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز المصالح المشتركة بينهم، مشددا على ضرورة وجود التنسيق والتكاتف بين الدول العربية، وكذا وتعزيز دورات التدريب وتبادل الخبرات من خلال سلطات الطيران المدني العربية.

واختتم مدير المنظمة العربية للطيران المدني، الدورة بتكريم الدارسين من سلطتي الطيران المصري والعراقي، وأثنى على الجهود المشتركة فيما بينهم.

يأتي ذلك فيما أعرب رئيس وفد العراق، علي غازي محمد صالح مسؤول شعبة التسهيلات بسلطة الطيران المدني العراقية، عن سعادته بالمشاركة في دورة المنظمة العربية بالقاهرة، وإعادة تفعيل مشاركة العراق ضمن هذه الدورات، بعد انقطاع دام لفترات طويلة.

وعقدت دورة الضبطية القضائية لمفتشي الطيران المدني، تحت إشراف خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني، وحاضر بها الدكتور عصام عبد المعبود أستاذ القانون الدولي، باستضافة من سلطة الطيران المصري، والتي يعد دعما من السلطة برئاسة الطيار سامح الحفني للمنظمة العربية للطيران المدني وأنشطتها تحت رعاية وزارة الطيران المدني.