بنسبة 3%.. خبير مالي يتوقع خفض سعر الفائدة في سبتمبر

قال أحمد أبو السعد، خبير أسواق المال، إن الاستثمار المباشر الأجنبي والمحلي هو الداعم الأكبر للاقتصاد المصري، وهذا يتطلب خفض سعر الفائدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc": "أتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في سبتمبر أو أغسطس بنسبة 3%، واتباع السياسة التوسعية".

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية خلال 2018 بلغت 7 مليارات جنيه، وكانت تغطي 125% من عجز الحساب الجاري، وانخفضت الآن بشكل كبير، ولم تعد تغطي سوى 50% من عجز الحساب الجاري.

واستطرد: "العملة المصرية شهدت تحسنًا ملحوظا، ولكنه لم يكن مبنيًا على استثمارات مستمرة في مصر، ونريد تحسنا مبنيّ على استثمارات طويلة الأجل".