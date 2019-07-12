أعد صندوق "تحيا مصر" خطة للوصول إلى الفئات الأولى بالرعايا للكشف عن مسببات فقدان البصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "نور حياة"، حسبما أكد محمد مختار، المتحدث باسم الصندوق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض عبر فضائية "المحور"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان سليم.

وأضاف "مختار": "الصندوق سيعمل على توفير العلاج المجاني بشكل سريع للمرضى سواء من خلال العلاج، أو توفير النظارات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية"، مؤكدًا أن الصندوق سيعد 246 عملية مياه بيضاء، اليوم، كما أن المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل 12 محافظة.

وأشار إلى أن مدة المبادرة تصل لـ3 سنوات، وتشمل الكشف عن مليوني مواطن، و5 ملايين تلميذ في المرحلة الابتدائية، وتسليم 1.5 مليون نضارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء.

وينفذ صندوق "تحيا مصر" مبادرة "نور حياة" بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.