نتيجة الثانوية العامة 2019.. سجل اﻵن لتصلك النتيجة فور ظهورها

أطلقت "الوطن" خدمة جديدة لقرائها، عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي:

نتيجة الثانوية العامة.. سجل من هنا

الخدمة تضمن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور إصدارها وإعلانها رسميا، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، عبر عدة خطوات الأولى تتمثل في تسجيل اسم الطالب، ثم رقم الجلوس، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني، والشعبة.

كان نائب رئيس قطاع امتحانات الثانوية، خالد عبدالحكم، أكد أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة سيتحدد بعد انتهاء الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.