نائب رئيس "امتحانات الثانوية": محدش يعرف حاجة عن الأوائل

قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لم يتم بعد تحديد أوائل الثانوية العامة أو نسب النجاح العامة، ولا توزيع الطلاب الأوائل في المحافظات، مضيفًا: "والله العظيم ما حد يعرف حاجة حتى الآن".

وأضاف عبدالحكم لـ"الوطن"، أن عمليات التصحيح انتهت أمس، واليوم تم بدء رصد الدرجات ومراجعتها، مؤكدًا أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان النتيجة، باستثناء أنها ستكون الأسبوع المقبل.

وشدد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على أن العمل جارِ على قدم وساق من أجل إعطاء جميع الطلاب درجاتهم الحقيقية دون زيادة أو نقص، لذا فإن تحديد موعد نهائي لإعلان النتيجة سيتسبب في ضغط العمل، وهو ما يرفضه تمامًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نفت ما تم نشره وتداوله عبر صفحات وجروبات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حددت نسبة النجاح وأعداد الأوائل في كل محافظة.

وأكدت الوزارة أن عمليات رصد الدرجات ومراجعتها لا تزال جارية، وهو ما يصعب معه تحديد نسب النجاح والأوائل، مطالبة أولياء الأمور والطلاب بعد الانسياق وراء ما يتم نشره على مواقع مجهولة أو على صفحات فيس بوك.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة، قد أدوا امتحانات الدور الأول خلال الفترة من 8 يونيو الماضي، حتى 3 يوليو الجاري، ومن المنتظر إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل.