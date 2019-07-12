نتيجة الثانوية العامة على بوابة "الوطن".. الأحد

قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم إعلانها، الأحد المقبل، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف عبدالحكم لـ"الوطن"، أن عمليات رصد الدرجات انتهت وجارٍ مراجعتها، وتحديد الأوائل ونسب النجاح، مشيرا إلى أن النتيجة سيتم إعلانها في المواقع، مساء الأحد، على أن تكون في المدارس صباح الإثنين.

ويمكن لقراء جريدة "الوطن" معرفة نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها رسميا، حيث أطلقت "الوطن" خدمة جديدة لقرائها، عبر بوابتها الإلكترونية، يتيح لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي:

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وفور إصدار النتيجة وإعلانها رسميا، يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول الخاص بكل طالب، بعد اشتراكه وتسجيل بياناته عبر الرابط المرفق.