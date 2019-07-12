أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فحص 61 ألفًا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشكلات تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد بشهر مايو الماضي، حرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والموضوعية.

كانت الوزارة فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019، ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.

وشكلت الإدارات التعليمية لجنة من التعليم العام والثانوي وشؤون الطلاب ومسؤولي التطوير التكنولوجي بفحص الشكاوى المقدمة، والتأكد من صحتها إجرائيا ووجود محضر إثبات حالة أثناء انعقاد الاختبار بالمدرسة، أو جرى رصدها من قبل غرف العمليات المشكلة بالمديريات التعليمية، وجؤى تسجيل نتيجة الفحص على التطبيق الإلكتروني الذي أعد لهذا الغرض.

وأكدت الوزارة إعلان النتيجة النهائية بالمدارس بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة.