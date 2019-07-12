"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل علي الهلباوي، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 67 جنيها.

حفل المطربة وجدان، تقدم أشهر أغاني الراحلة وردة الجزائرية، في مركز درب 1718، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل هاني مصطفى في رووم آرت سبيس بجاردن سيتي، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

مسرحية بيت الأشباح، على المسرح العائم، 7 مساء، وسعر التذكرة 30، 50 جنيها.

مسرحية شباك مكسور، على مسرح الطليعة، 9 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

حفل أحمد كامل، وأدهم سليمان، في انوراما بارك، 6 مساء.