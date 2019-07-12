موسوعة سينمائية متكاملة، مصدر معلومات السينما العالمية لسنوات عدة، فضلا عن الثقة في نقل جميع المعلومات الفنية والأخبار العالمية إلى الشاشة المصرية، إنه وصف للناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

قالوا عنه "يوتيوب جيلهم".. الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

ما بين المهرجانات التي حضرها "يوسف رزق الله" والبرامج التي شارك في إعدادها، يعد برنامج "نادي السينما" ضمن الأشهر في مسيرته المهنية وتاريخ البرامج الفنية الذي ارتبط في أذهان المصريين.

"نادي السينما" البرنامج الأشهر في تاريخ "رزق الله"

"نادي السينما" هو برنامج تليفزيوني كان يبث على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويعرض في سهرة كل سبت فيلما أمريكيا حائزا على جوائز، ليضم في تاريخه نحو 1500 فيلم، وارتبط تقديمه بالدكتورة درية شرف الدين، تستضيف ضيفا أو أكثر لمناقشة موضوعات الأفلام التي تعرض بالبرنامج، وبعد فترة بث "نادي السينما" على قناة دريم 2 بعد توقفه على التلفزيون المصري.

وعن قصة مشاركة "رزق الله" في البرنامج الأشهر، فبدأت عندما كلف بعمل فكرة لبرنامج عن السينما والأفلام وبالفعل كتب "إسكريبت" لبرنامج كان تحت عنوان "نادي السينما"، وذلك تحت إشراف التليفزيون المصري الذي يحوي لجنة متخصصة لمساعدة المذيعين في إتاحة الأفلام والمسلسلات اللازمة لتقديم أي برنامج ومن خلالها تمكن "الراحل" من تجميع مجموعة من هذه الأفلام.

قدم "رزق الله" برنامج "نادي السينما" لمدة شهرين مع الدكتورة درية شرف الدين

شارك الناقد السينمائي لمدة شهرين في تقديم "نادي السينما" مع الدكتورة درية شرف الدين، وبعد ذلك اكتفت القناة بها وحدها لتقديمه، وفقا لما قاله الراحل يوسف شريف رزق الله، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على شاشة "cbc" عام 2017.

استمر عرض "نادي السينما" لسنوات طويلة حتى الثمانينيات من القرن الماضي، ليكلف "رزق الله" مع انفصال القناة الأولى عن الثانية بكتابة "اسكريبت" برنامج جديد وهو "أوسكار" متضمنا الأفلام الحاصلة عن جائزة الأوسكار، وكان يقدمه وقتها الإعلامية سناء منصور.