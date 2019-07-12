التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، في مقر المنظمة بجنيف، في سويسرا؛ لبحث تعزيز سبل التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الدواء، والسفير علاء يوسف سفير مصر ورئيس البعثة الدائمة بجنيف، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول استعراض إنجازات الدولة المصرية في المجال الصحي ممثلة في مجهودات وزارة الصحة والسكان في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ونتائج المبادرات الصحية المختلفة وكذلك الخطة المستقبلية للمبادرات القادمة، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة وجهت الدعوة لتادروس أدهانوم لحضور الاحتفال العالمي الذي ستقيمه مصر للإعلان عن نجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضاف أن وزيرة الصحة طلبت دعم المنظمة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي" من خلال تفاعل المكاتب القُطرية والإقليمية للمنظمة، كما تم مناقشة عقد الاجتماع الأول الذي يضم 18 مديرا قُطريا للمنظمة بالإضافة إلى ممثلي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لأفريقيا.

ووافق السيد تادروس أدهانوم على حضور الاحتفال الدولي وإعلان مضي مصر قدما في البدء بإجراءات الحصول على الشهادة الدولية؛ للقضاء على فيروس "سي"، كما جرى الاتفاق على حضور ممثل عن المنظمة للاجتماع المقام في الفترة من 17، و18 يوليو 2019؛ لدعم ملف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة رحبت بموافقة المنظمة على دعم التوجه المصري؛ للقضاء على فيروس "سي" في دول بأكملها والبداية بدولتي نيجيريا وباكستان كونهما من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بفيروس "سي".

وأكد مجاهد الاتفاق على المتابعة مع المنظمة وممثلها في مصر؛ لضمان إتمام الخطوات اللازمة للحصول على شهادة القضاء على فيروس "سي" في أسرع وقت ممكن.