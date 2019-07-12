أكدت الكاتبة الصحفية أمل سرور، لـ"الوطن"، وفاة ابن عمها المترجم والمصمم شهدي نجل الشاعر نجيب سرور، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشفيات الهند التي انتقل للعيش بها.

كانت أسرة الشاعر الكبير نجيب سرور، استغاثت مؤخرا من عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالة "شهدى" نجل الشاعر الكبير، حيث تواصلت وزارة الثقافة مع أسرة "سرور"؛ للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية، والتي حالت دون نقله للعلاج في مصر.

يذكر أن الراحل هو نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله في العام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وبزغ عمله في التكنولوجيا والتصميم، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند، لكنه أصيب بمرض سرطان الرئة في مراحل صعبة ظل يعاني منها حتى واقته المنية.