نعت جمعية نقاد السينما المصريين، الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ77 عامًا.

وكتبت جمعية نقاد السينما، عبر حسابها على فيس بوك: "تنعى جمعية نقاد السينما المصرية، الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، أحد مؤسسي الجمعية والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمُعلم الذي غرس حب السينما في القلوب.. تغمده الله برحمته، ومنح أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وأُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل، بعد صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.

وغيَّب الموت عن عالمنا، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

وولد يوسف شريف رزق الله في 5 سبتمبر 1942 في حي غمرة بالقاهرة، وجاء ترتيبه الخامس على الجمهورية في الثانوية العامة، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة عام 1966.

وتولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة في الفترة من عام 1978 وحتى 1994.

نال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرَّمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.

أُطلقت عليه العديد من الألقاب، منها "موسوعة السينما العالمية"، و"يوتيوب جيلهم" والأخير كان بسبب حرصه على تقديم برامج، في ظل قلة الإمكانات التكنولوجية المحدودة في وقت تقديمه لها، بحسب تصريح سابق له في برنامج "صاحبة السعادة".