أشارت الناقدة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السابق، إلى أن وفاة يوسف شريف رزق الله، بمثابة خسارة كبرى، ليس لمُحبي الفن فحسب، وإنما لمصر والوطن العربي، واصفة إياه بأنه كان ذاكرة السينما وموسوعة عالمية، إذ أن الأمر ليس مُقتصرًا على كونه ناقدا سينمائيا.

وأضافت "واصف" لـ"الوطن" أنه رصد لمُحبي السينما في مصر، أهمية الفن السابع كـ"علم" يمكن من خلاله الانفتاح على العالم، فضلًا عن برامجه التليفزيونية التي كان لها أثرًا بالغًا لكل مُحبي وعاشقي السينما.

ولفتت إلى أن علاقته بـ"القاهرة السينمائي" مُمتدة منذ أكثر من 40 عامًا: "كان يُكرس كل وقته للمهرجان، وفي حال دخولك لمنزله قبيل دخوله المستشفى، ستجده يُشاهد الأفلام ويراجع ملخصاتها، رغم حالته الصحية، فقد كان شغوفًا بهذا المحفل السينمائي رغم كل شيء، وبالتأكيد المهرجان يفقد جزءًا كبيرًا برحيله".

وأُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل، بعد صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.

وغيَّب الموت عن عالمنا، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.