"القودة" تنهي خصومة ثأرية استمرت عامين في قنا

شهد اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مراسم صلح القودة لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي "ميرة " و"القواسم"، بقرية خارفة التابعة لمركز فرشوط، في حضور رجال لجان المصالحات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار العائلات والقبائل وعدد كبير من أبناء العائلتين.

وتعود أحداث القضية، إلى يناير 2017، عندما لقي مزارع، من قرية خارفة بمركز فرشوط مصرعه، متأثرًا بإصابته بالشوم والعصا، وجرى ضبط المتهمين عقب الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وقدم "مصطفى.ن.ح" القودة لنجل المجني عليه وأنهيت الخصومة.

وأكد اللواء مجدي القاضي أن مديرية أمن قنا تولي اهتماما كبيرًا لملف الخصومات الثأرية، وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية؛ لإنهاء كل الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية.