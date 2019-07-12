قالت والدة الطفل حازم خالد مبروك الذي توفي صعقًا بالكهرباء داخل حمام سباحة في قطة أرض فضاء بالمرج، إنها تفاجأت بالحادث عن طريق المصادفة أثناء اتصالها بابنها، ظهر يوم الواقعة، بعدما رد عليها أحد أصدقائه.

وأضافت والدة الطفل حازم، لـ"الوطن"، "صديق ابني قالي حازم اتكهرب ومات وإحنا في مستشفى اليوم الواحد في المرج"، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة من الارتباك بسبب تلك الصدمة، وبعد دقائق عاودت الاتصال بهاتف ابنها مرة أخرى فرد عليها شخص آخر وأكد الخبر.

وأكدت والدة الطفل: "جريت على المستشفى وفضلت أسأل عن ابني وكذا واحد قالي مجاش ومنعرفوش لحد ما لقيت العيال زمايله طالعين من أوضة وبيجروا ورا الممرضين اللي بيزقوا نقالة طبية وقربت منها لقيته ابني خالد لا بيصد ولا بيرد جثة هامدة".

وأوضحت والدة الطفل أن ابنها ذهب إلى حمام السباحة دون علمها مع أصدقائه بعد أن أخبرها في أثناء وجوده معها في المنزل، أنه ذاهب لمقابلة زميله بالصف السادس الابتدائي في العقار الموجود به منزل الأسرة بالخصوص، وعندما تأخر حتى الثانية ظهر يوم الواقعة، الأحد الماضي، اتصلت على هاتفه حتى عرفت بـ"صاعقة" وفاته.