تكبَّدت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسائر قُدرت بـ11.9 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 738.2 مليار جنيه، مقابل 750.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغت نسبته 1.6%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة، أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية تراجع بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليسجل مستوى 13813.56 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنحو 9.01% ليبلغ مستوى 543.49 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر "إيجى اكس 100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 7.93% ليبلغ مستوى 1403.32 نقطة.

وارتفعت قيم التداول، خلال الأسبوع الحالي، لتبلغ 10.7 مليار جنيه من خلال تداول 1.438 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية، خلال الأسبوع الماضي، بحسب التقرير.

واستحوذت الأسهم على 53.71% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما استحوذت السندات على نحو 46.29%. وقال التقرير إن المستثمرين المصريين استحوذوا على 71.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 19.1%، والعرب على 9.3% بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 10.7 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 256.8 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذ صافي تعاملات المصريين على 66.8% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24.1% والعرب على 9.1%، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.358 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجّل العرب صافي بيع بلغ 549.5 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة خلال بعد استبعاد الصفقات.