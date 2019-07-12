نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الجمعة، قرار إزالة لمبنى سكني آيل للسقوط مكون من 3 طوابق، حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات بحي الديري بمدينة بني سويف، تنفيذا لتوجيهات المستشار هاني عبد الجابر محافظ الأقليم.

وكلف المحافظ، نائب رئيس المدينة علي يوسف، بعمل كردون أمني بمحيط العقار حفاظا على سلامة المواطنين بالشارع، وسرعه اتخاذ اللازم لرفع مخلفات الهدم من الشارع، وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وإعادة حركة المرور والسير لطبيعتها بأسرع وقت ممكن.

وأشار مصدر داخل الوحدة المحلية، إلى أن الإزالة جرت عن طريق التعاقد مع مقاول هدم تحت إشراف سف نائب رئيس المدينة، حيث إن العقار صدر له قرار إزالة رقم 51 لسنة 2018، وجرى الطعن على القرار، وأيدت لجنة التظلمات قرار لجنة المنشآت بإزالة العقار لأنه يمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات.