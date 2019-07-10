أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، استمرار أعمال استلام القمح من المزارعين والموردين دون توقف، بهدف الوصول إلى توريد أعلى معدل، وسط ارتفاع الكميات الموردة للصوامع والشون.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم، إن نسبة توريد القمح للموسم الحالي بلغت 100.3% من المستهدف توريده، حيث تم توريد 190580 طن، بزيادة 580 طن عن المستهدف هذا الموسم المقدر بـ 190000 طن، وبزيادة مقدارها 6 آلاف و580 طن مقارنة بإجمالي ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم الاربعاء، مشيراً إلى استمرار موسم التوريد لحين إعلان وزارة التموين انتهاء الموسم خلال النصف الأول من يوليو الحالي.

واستعرض المحافظ، اليوم، التقرير اليومي للجنة العليا المشرفة على توريد القمح، حول سير العمل في توريد واستلام المحصول للموسم الحالي 2018/2019، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقاً للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، حيث أسهمت هذه الخطة في تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكاني للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال التوريد بالمواقع الثلاثة التي حددتها وزارة التموين وهي صوامع : سدس وكوم أبو راضي وشونة سمسطا، لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة مع مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد جغرافيا.

ومن جهته أكد المهندس مصطفى راشد رئيس لجنة استلام الاقماح بالمحافظة على استمرار أعمال التوريد بشكل متتظم دون معوقات، مشيراً إلى تكليفات المحافظ لأعضاء اللجنة بالمتابعة الميدانية المستمرة لعملية التوريد، والتحقق من جودة الأقماح الموردة واستمرار مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، فضلاً عن تعليمات المحافظ للجنة بحصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دونما تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة مسبقا في هذا الشأن.