أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي تستمر على مدار أسبوعين، وسيتم خلالها افتتاح عدد من المشروعات الخدمية لمواطني القاهرة التى تساهم في تسهيل وتقديم الخدمات المقدمة بشكل لائق .

جاء هذا عقب أداء المحافظ صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن بحضور وزراء الأوقاف والكهرباء والأثار وقطاع الأعمال وشؤون مجلس النواب ومفتى الديار المصرية وسفراء الدول الإسلامية وأعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية، بمناسبة بداية الاحتفال بعيد القاهرة القومي الموافق ذكرى مرور 1050 عاماً على إنشائها.