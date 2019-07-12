رغم الرفض الأمريكي المتشدد لحصول أنقرة على منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، على مدى عدة أشهر، إلا أن وزارة الدفاع التركية أعلنت اليوم، استلام الأجزاء الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، على أن يتم تسليم القطع المتبقية، خلال الأيام القادمة.

الصفقة الروسية سبب الخلافات والعقوبات بين أمريكا وتركيا

ومن المتوقع أن تزيد تلك الخطوة من الأزمة بين تركيا وأمريكا، حيث سبق أن حذرت واشنطن عدة مرات من عقوبات صارمة تجاه ذلك الأمر، وأوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرتها "أف 35"، حيث ترى واشنطن أنه ليس من السليم أن تحصل أنقرة، وهي بلد عضو في حلف شمال الأطلسي، على منظومة روسية، وتخشى أن يؤدي الجمع بين "إس-400" وطائرات "إف-35" الأمريكية إلى وقوع تجسس وكشف أسرار عسكرية، بينما شدد تركيا على أن ذلك حقا سياديا، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

عاجل.. تركيا طالبت أمريكا بتشكيل لجنة بشأن صفقة صواريخ إس-400

وبعد حصول تركيا على أجزاء من "إس-400"، ترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن منظومة الدفاع الروسية:

- تعد المنظومة الروسية حاليا من أقوى أنواع صواريخ الدفاع الجوي.

- صممتها شركة "ألماس – أنتاي"، التي بدأت تطويرها عن سابقتها في يناير 1999.

- عبارة عن منظومات مضادة للجو بعيدة ومتوسطة المدى.

- متخصصة للتصدي للأهداف الجوية من صواريخ باليستية وطائرات حربية ومسيرة.

- تم تزويد الجيش الروسي بها لأول مرة عام 2007، حيث بدأت أول كتيبة مزودة بمثل هذه المنظومات، في مناوبتها القتالية بضواحي موسكو.

- تتميز عن سابقتها "إس 300 بي إم"، بقدرتها على تدمير كل أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى رؤوس مدمرة للصواريخ السائرة بالمسار الباليستي بسرعة حتى 5000 متر في الثانية، وليس بمقدور أي مجمع آخر متابعة مثل هذا المسار.

- تستطيع إطلاق صواريخها بسرعة تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت، أو خمسة آلاف متر في الثانية، ويمكنها ضرب أهداف لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار عن سطح الأرض.

- تضم طائرات حربية، وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

- يمكن أن تطلق صواريخ موجهة في وقت واحد تصيب 72 هدفا.

- تستطيع رصد 300 هدف في وقت واحد.

- قادرة على حمل 32 صاروخ.

- عدد الأهداف التي تراقبها المنظومة في آن واحد 300 هدف.

- عدد الأهداف المدمرة في وقت واحد 36 هدفا.

- مدى تدمير الأهداف الإيرودينامية بها من 3 وحتى 240 كيلومترا.

- تعد صواريخها جاهزة للإطلاق خلال 10 ثوان فقط.

- مدى اكتشاف الأهداف بها 600 كيلومتر.

- مدى تدمير الأهداف البالستية بها من 5 حتى 60 كيلومترًا.

- السرعة القصوى للهدف المدمر 4800 كيلومتر.

- الارتفاع الأقصى للهدف المضروب 27 كيلومترًا.

- الارتفاع الأدنى للهدف المضروب 100 متر.

- زمن نشر المنظومة الحركة 5 دقائق.

- لم تسمح الحكومة الروسية إلا مؤخرًا، بتصدير هذه المنظومات، في 2014، بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ، على بيع المنظومات للصين، بـ3 مليارات دولار، شريطة ألا تتم عملية تسليم المنظومات قبل 2016، أي بعد إتمام عملية تجهيز القوات المسلحة الروسية بهذه المنظومات الحديثة.