سيطرت قوات الحماية المدنية في الغربية، اليوم، على حريق هائل بمنزل سكني إثر ماس كهربائي بقرية كفر الشيخ مفتاح بدائرة مركز السنطة وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق هائل بمنزل ملك المواطن "سعد. ع .ا" بقرية كفر الشيخ مفتاح بدائرة المركز وإصابة "فاروق. ك" بحروق وكدمات وجرى نقله للمستشفى العام لرعايته صحيا.

كما باشرت القيادات الأمنية تطورات الحادث، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.