ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنَّ تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم، إذ رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولاتزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.