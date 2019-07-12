إصابة 6 من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 من أسرة واحدة، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي عند الكيلو 80، باتجاه القاهرة بمركز وادى النطرون في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نقلتهم الإسعاف إلى مستشفى وادي النطرون المركزى وهم، سيد إبراهيم الدسوقى 41 عاما، وزوجته سميرة محمد حسين 30 عاما، وأولادهما جومانا سيد إبراهيم الدسوقي 7 أعوام، وإبراهيم سيد حسين 3 أعوام، وشادية سيد إبراهيم 11 عاما، وعمرو سيد إبراهيم عام واحد، وجميعهم مقيمين بالقاهرة.

نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.