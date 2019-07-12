يلتقي منتخبي السنغال وتونس، يوم الأحد الموافق 14 يوليو، في إطار مباريات نصف النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة السنغال وتونس، على استاد الدفاع الجوي، في الساعة 6 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قنوات "بين سبورتس" المشفرة، و"تايم سبورت" المصرية.

وتأهل منتخب تونس إلى دور نصف النهائي، بعد تغلبه على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الخميس على ملعب "السلام".

كما تأهل منتخب السنغال بعد تغلبه على منتخب بنين بنتيجة 1 – 0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين يوم الأربعاء على ملعب "الدفاع الجوي".