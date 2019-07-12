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تونس

أعرب الفرنسي، آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي عن سعادته الكبيرة بتأهل نسور قرطاج لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره فريقه على مدغشقر بثلاثية نظيفة.

وأحرز ثلاثية نسور قرطاج أمام مدغشقر كلًا من: فرجاني ساسي بالدقيقة 52، يوسف المساكني في الدقيقة 62، ونعيم السليتي في الدقيقة 92.

وقال "جيريس" في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: راض تمامًا عما قدمناه خلال المباريات الماضية.

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حصل فرجانى ساسي، لاعب وسط منتخب تونس على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام مدغشقر، التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد السلام في القاهرة، بربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وتأهل منتخب تونس لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على مدغشقر بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ليواجه المنتخب السنغالي.

فرجانى ساسي افضل لاعب في مباراة تونس ومدغشقر

نجح المنتخب التونسي في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره الثمين على مدغشقر في ربع النهائي بثلاثية نظيفة، في المواجهة، التي جمعت المنتخبين على ملعب "السلام".

وأحرز ثلاثية المنتخب التونسي كلًا من: فرجاني ساسي في الدقيقة 52، يوسف المساكني في الدقيقة 62، ونعيم السليتي في الدقيقة 92.

بالفيديو.. ساسي والمساكني يتأهلان بتونس لنصف النهائي.. والنسور تضرب موعدا مع السنغال

نال فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس، ونادي الزمالك، تحية خاصة من قِبل الجماهير المصرية والتونسية فور خروجه من أرض الملعب في لقاء نسور قرطاج ومدغشقر بربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

ودفع الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس باللاعب كريم عواضي، لاعب النجم الساحلي التونسي، بديلًا لفرجاني ساسي

جماهير مصر وتونس تهتف لفرجاني ساسي بعد تأهل نسور قرطاج لنصف النهائي

أحرز منتخب تونس، ثالث أهدافه في شباك نظيره مدغشقر، في المباراة، التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد السلام، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وأحرز هدف منتخب نسور قرطاج الثالث، لاعب الفريق، نعيم السليتي، في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الانتصار على غانا بدور الـ16 من أمم أفريقيا.

عاجل.. السليتي يحرز ثالث أهداف تونس أمام مدغشقر

سجل منتخب تونس ،ثاني أهدافه في مرمى مدغشقر، في المباراة، التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد السلام، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية، والمقامة فعالياتها خلال الفترة الحالية في مصر.

وأحرز هدف منتخب تونس الثاني، لاعبه يوسف المساكني، في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

عاجل.. المساكني يُحرز ثاني أهداف تونس أمام مدغشقر

أحرز منتخب تونس، أول أهدافه في شباك نظيره مدغشقر، في المباراة، التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد السلام، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وأحرز هدف منتخب نسور قرطاج الأول، لاعب الفريق، فرجاني ساسي، في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

عاجل.. فرجاني ساسي يضع تونس في المقدمة أمام مدغشقر

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

أعرب الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري عن سعادته الكبيرة بتأهل النسور النيجيرية لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها في مصر، وذلك عقب الانتصار على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1، بربع نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مدرب نيجيريا: محظوظون بالانتصار على جنوب أفريقيا.. وأنتظر دعم المصريين

ليفربول

نجح فريق ليفربول في اكتساح فريق ترانمير روفرز الإنجليزي بسداسية نظيفة وديًا، وذلك في أول تجارب الريدز الودية خلال فترة الإعداد التي يخوضها قبل بداية الموسم الجديد 2019-2020.

أحرز سداسية ليفربول كلًا من: ناثانييل كلاين في الدقيقة السادسة، وهدفين لريان بريوستر في الدقيقتين 38، 45، وهدفًا لكورتيس جونز في الدقيقة 54، وهدفًا لديفوك أوريجي في الدقيقة 60، وهدفًا آخر ليوبي دونكان 67.

بالفيديو.. ليفربول يكتسح ترانمير روفرز بسداسية في غياب محمد صلاح